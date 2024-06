Riesiges Klimaprogramm Droht Tausenden Trierern eine Mieterhöhung?

350 Millionen Euro – so viel Geld will die Wohnungsbau- und Treuhand AG (GBT) in den kommenden 15 Jahren in ein Klimaprogramm für ihre 3200 Wohnungen und Gewerbeeinheiten investieren. Ziel ist es, bis 2040 alle 900 Gebäude im Sinne der Nachhaltigkeit so zu sanieren, dass der Energiebedarf insgesamt nahezu halbiert wird. Im Durchschnitt soll bei jeder Wohnung der jährliche Heizenergie-Bedarf von aktuell 112 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter auf 70 kWh pro Quadratmeter reduziert werden.