Trier Wegen Corona können die Fachausschüsse derzeit vor wichtigen Stadtrats-Entscheidungen nicht beraten. Auch, weil die technischen Möglichkeiten fehlen.

Wenn der Trierer Stadtrat am Dienstag, 26. Mai, in der Europahalle zusammenkommt, gibt es viel zu besprechen. Nicht nur wegen der Corona-Krise und ihren Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Auf der Tagesordnung stehen auch gänzlich Virus-freie Themen. Zum Beispiel der Baubeschluss für die Sanierung der Egbert-Grundschule in Trier-Ost, die nun stolze 4,9 Millionen Euro kosten soll. Und die so genannten Windeltonnen, über die Familien mit Wickelkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen Windeln und Inkontinenzmaterial entsorgen können, ohne dafür die zum Jahreswechsel stark gestiegenen Abfallgebühren in voller Höhe zahlen zu müssen. Auch, dass die stadtgeschichtliche Dauerausstellung im Museum Simeonstift neu gestaltet wird, ist ein wichtiges Thema.