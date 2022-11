Prozess : Ehemaliger Trierer Krankenpfleger gesteht Missbrauch von Patientinnen

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier In mehreren Fällen habe sich der Mann an Patientinnen vergangen, lautete die Anklage. Vor Gericht hat er diese Taten, die ihm zur Last gelegt werden, nun zugegeben.

Im Prozess gegen einen wegen Missbrauchs von Patientinnen Angeklagten ehemaligen Krankenpfleger hat der Angeklagte am Freitag ein Geständnis abgelegt. Ihr Mandant räume die ihm vorgeworfenen Taten vollumfänglich ein, erklärte die Verteidigerin des 58-Jährigen.

Der ehemalige Krankenpfleger soll sich laut Anklage in einer Trierer Klinik in drei Fällen an sedierten Patientinnen vergangen haben. Ein bereits 15 Jahre zurückliegender Fall ist inzwischen verjährt. In einem sogenannten Verständigungsgespräch aller Prozessbeteiligten hatte die zuständige Kammer des Landgerichts bei einem Geständnis eine Freiheitsstrafe zwischen 26 und 30 Monaten in Aussicht gestellt. Der bislang nicht vorbestrafte Mann könnte danach nicht mit einer Bewährungsstrafe rechnen.