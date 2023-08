Unverständnis bei den Anwohnern „Ich kann nicht verstehen, wie die Stadt so etwas zulassen konnte“: Ärger wegen Bauprojekt in Ehrang

Markus Mergener ist aufgebracht. „Ich kann nicht verstehen, wie die Stadt so etwas zulassen konnte“, sagt der Bewohner der Ehranger Straße. Damit meint er den Wohnkomplex, den die Wohnungsgesellschaft (Woge) Saar in der Heinestraße, also hinter sein Haus in Trier-Ehrang baut. Mit seiner Meinung ist er nicht allein. Er und einige andere Anwohner beklagen das Vorgehen der Woge Saar. Sie würde sich nicht an die Auflagen des Bauantrags halten. Um dagegen vorzugehen, haben die Bürger bereits vor einiger Zeit die Hilfe eines Anwalts in Anspruch genommen.