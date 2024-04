Bienen, Hühner und eine „Olivenöl-Klasse“ Warum das Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier-Ehrang eine „Schule der Zukunft“ ist

„Vorsicht, ihr steht in der Bienen-Einflugschneise“, ruft Marika Otterbach ihren Schülerinnen und Schülern zu, die sich im Schulgarten in der Nähe der Bienenkästen unterhalten. Bienen im Schulgarten? Für die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier-Ehrang (FSG) ist das inzwischen Realität. Tausende Bienen schwirren um die Holzkisten am Rand der Wiese.