Stadt lehnt Neubau ab Ehranger wollen Radbrücke abreißen – zum Schutz vor Hochwasser

Hans-Peter Simon und Bertrand Adams auf der Rad-Brücke über die Kyll in Trier-Ehrang: Am Pfosten der Brücke mitten in der Kyll bleiben bei Hochwasser ganze Baumstämme hängen, an denen sich dann weiteres Geäst verfängt. Das Wasser kann dann schlechter abfließen.

Foto: Christiane Wolff