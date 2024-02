„Wir Anwohner wurden nicht gefragt“ Windkraft im Ehranger Wald geplant: Ortsvorsteherin entsetzt, Anwohner sauer

Windkraft ist in Trier lange Zeit kein Thema gewesen. Das hat einen einfachen Grund. Anders als bei allen anderen Kommunen in der Region gibt es bisher keinen Plan, wo Windräder gebaut werden dürfen. Das hat nicht daran gelegen, dass es keine geeigneten Flächen gibt. Die Ausweisung von Gebieten wurde einfach nur verschleppt. Das hat sich nun geändert. Seit Herbst 2022 wird an einer Windkraftplanung gearbeitet. Nun formiert sich Protest in Ehrang und Pfalzel.