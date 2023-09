Aus Ärger über die Stadt Trier Auf einmal steht da ein Bauzaun: Warum Anwohner einen Weg am Lindenplatz in Ehrang sperren lassen

Wolfgang Dahm ist verzweifelt. „Ein Umweg von 500 Metern ist für uns unmöglich. Das schaffen wir nicht mehr“, schreibt er dem Volksfreund. Der 71-Jährige wohnt in der Trierer Heinestraße. Um zur Bushaltestelle oder zu nahe gelegenen Geschäften in der Ehranger Straße zu kommen, habe er bis vor Kurzem den Weg durch den Torbogen am Lindenplatz, der zwischen den beiden Straßen liegt, genommen. Dieser wurde jetzt allerdings abgesperrt.