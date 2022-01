Wetter : Dauerregen bis in die Nacht zu erwarten - Feuerwehr wegen ersten Überschwemmungen alarmiert

Update Trier Die Temperaturen sind wieder wärmer geworden, doch das bedeutet nicht, dass sich das Wetter angenehm entwickelt. Rund um Trier, Eifel und Mosel gibt es anhaltend starke Niederschläge.

Erste Überschwemmung in Trier

Die Feuerwehr war bereits am Morgen wegen der Regenfälle im Einsatz. In Trier-Zewen rückten Einsatzkräfte in die Meierstraße aus, da eine überflutete Fahrbahn gemeldet wurde. An dieser Stelle verläuft der Zewener Bach. Von dort wurde am Morgen auch gemeldet, dass Keller vollgelaufen sind.