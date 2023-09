Drei Monate gesperrt Ständige Sperrungen: Bis 2026 wohl kein regulärer Fahrplan auf der Eifelstrecke

Die Auswirkungen der Elektrifizierung der Eifelstrecke auf den Bahnverkehr sind gravierender als bisher bekannt. Wie aus einer Vorlage für die nächste Sitzung des Nahverkehrzweckverbands Go Rheinland an diesem Freitag hervorgeht, wird es im kommenden Jahr zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Trier und Köln kommen. Go Rheinland ist unter anderem für den Bahnverkehr auf dem nordrhein-westfälischen Teil der Eifelstrecke zuständig.