Trommelfell gerissen Eigene Frau verprügelt: Gericht verurteilt Schläger zu Bewährungsstrafe

Der Mann hat vor Gericht elf Körperverletzungen und eine gefährliche Körperverletzung in einem minder schweren Fall gestanden. Laut dem Urteil hat der Angeklagte seine inzwischen von ihm getrennte Frau zwischen Dezember 2020 und Oktober 2022 an elf Tagen jeweils so geschlagen, dass sie Kratzer und Hämatome erlitten hat. In einem Fall sei sogar das Trommelfell gerissen, was zu einem temporären Gehörverlust geführt hat.