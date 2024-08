Albtraum für Eltern Diebe dringen in Haus in Trier-Süd ein, während ihr Kind zu Hause ist

Ein Familienvater aus Trier-Süd ist immer noch sichtlich mitgenommen, wenn er über einen Einbruch vom 18. Juli erzählt. Der Mann wohnt mit seiner Familie in der Eberhardstraße. In dem Mehrfamilienhaus leben neben seiner Familie noch die Schwiegereltern des Mannes. Und obwohl sein Schwiegervater und sein elf Jahre alter Sohn zu Hause sind, dringen an diesem Donnerstag tagsüber Diebe ein.