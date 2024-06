Einnahmen von mehreren Tagen weg Einbruch ins Trierer Schmit-z: Unbekannte stehlen Tresor aus Vereinsbüro

Trier · Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das queere Zentrum Schmit-z in der Mustorstraße eingestiegen. Mitgenommen haben sie einen Tresor mit einer offenbar so großen Menge Bargeld, dass das ein Loch in die Vereinskasse reißt. Doch es gibt auch einen positiven Effekt an der üblen Geschichte.

19.06.2024 , 17:36 Uhr

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch beim queeren Zentrum Schmitz in der Mustorstraße eingestiegen und haben den Tresor mit Bargeld geklaut. Foto: Schmitz