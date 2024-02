Volksfreund.de wollte es wissen Wo würden Trierer in ihrer Stadt investieren? – Eine Idee wird immer wieder genannt

Wäre es nicht schön, wenn man einfach einen Batzen Geld ausgeben könnte, um etwas zu verbessern? Schließlich müsste doch jeder von uns eine Idee haben, wo ein paar Hunderttausend Euro etwas Gutes bewirken können. Der Trierische Volksfreund wollte wissen, was den Usern auf Instagram und Facebook spontan dazu einfällt. Deshalb haben wir gefragt: „Wenn ihr 500.000 Euro hättet: In was würdet ihr in Trier investieren?“