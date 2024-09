Versprochen ist versprochen Ein Bulle für die Irscher, ein Bad für die Ehranger — oder doch nicht?

Man darf sich da nichts vormachen. Freiwillig hat sich 1969 keine der bis dahin eigenständigen Gemeinden von der Stadt Trier schlucken lassen. Die Ehranger und Pfalzeler versuchten sogar, durch eine Fusion ein so großer Brocken zu werden, dass die Trierer sie in Ruhe lassen. Doch das hat nicht funktioniert. Und so mussten sich Ehranger und Pfalzeler ebenso fügen wie die Irscher., Kernscheider, Filscher, Ruwerer, Eitelsbacher, Zewener und Tarforster. Aber nicht ohne vorher einen Eingemeindungsvertrag ausgehandelt zu haben.