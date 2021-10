Wichtige Übung : Schutz vor Fluten: Einsatzkräfte bauen mobilen Hochwasserdeich am Moselufer in Trier auf (Fotos)

Schutz vor Fluten: Einsatzkräfte bauen mobilen Hochwasserdeich am Moselufer in Trier auf (Fotos)

Trier Menschen und Stadt vor dem Hochwasser zu schützen hat nach den schwerwiegenden Flutereignissen höchste Priorität. In Trier haben Einsatzkräfte den mobilen Deich am Zurlaubener Ufer aufgebaut - dieses Mal zu Übungszwecken. Wie das funktioniert hat und warum das wichtig ist:

So richtig kritisch wurde es zuletzt im Dezember 1993 am Moseldeich am Zurlaubener Ufer, als das Hochwasser die Deichkrone erreichte und Alt Zurlauben zu überfluten drohte. Damit sich so etwas nicht wiederholt, wurden bereits in den Jahren 2018 und 2019 die Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Innenstadt vor Hochwasser neu bewertet. Im Zuge dieser Neubewertung hat die Stadt Trier für rund 560.000 Euro ein Mobil-Deichsystem angeschafft, das auf einer Länge von 1400 Metern vor Überflutungen schützen soll. Jetzt haben Technisches Hilfswerk und die Berufsfeuerwehr Trier den Aufbau dieses mobilen Systems am Zurlaubener Ufer geprobt.