Stadtwerke Trier : Energie- und Technikpark: Doppelt so teuer, aber auch doppelt so groß

Der Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier. Teilweise sind die Büros schon bezogen, teilweise müssen die Hallen noch gebaut werden. Foto: TypoServ/SWT

Trier In die Entwicklung ihres Energie- und Technikparks am Trierer Grüneberg investieren die SWT insgesamt 38 Millionen Euro. Rund ein Drittel der Flächen und Hallen wird von der Stadtverwaltung genutzt, etwa für eine neue Probebühne des Theaters.

Anfangs waren Büros für rund 200 Mitarbeiter von Stadtwerken und Stadtverwaltung geplant. Jetzt werden es rund 500. Und als 2014 die Bauarbeiten für den Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier (SWT) am Trierer Grüneberg begannen, war auch noch nicht daran gedacht, dort eine neue Halle für die Probebühne des Stadttheaters zu bauen. Insgesamt sind die Pläne für das neue Gewerbegebiet in Kürenz in den vergangenen sechs Jahren ganz erheblich gewachsen. Und damit auch die Kosten: Planten die SWT 2014, rund acht Millionen Euro in den neuen Standort zu investieren, stieg diese Summe bis 2019 bereits auf 20 Millionen Euro. Mittlerweile stehen 37 Millionen unterm Strich.

Dass sich der Invest damit mehr als vervierfacht, habe allerdings nichts mit einer Fehlkalkulation oder Verteuerung durch unerwartete oder nicht eingerechnete Ausgaben zu tun, betont SWT-Vorstandsvorsitzender Arndt Müller gegenüber dem Trierischen Volksfreund. Die „spezifischen Kosten“ – also die prognostizierten Ausgaben pro saniertem und hergerichtetem Quadratmeter Büro- oder Lagerfläche – seien weitgehend stabil geblieben, versichert auch SWT-Architekt Christian Reinert. „Wir erschließen allerdings viel mehr Fläche und bauen auch viel mehr“, erläutert Reinert die höhere Gesamtsumme.

Info SWT-Gelände Ostallee: Büros statt Wohnungen Mit der Verlegung der technischen Einheiten der Stadtwerke von der Ostallee an den Grüneberg werden mitten in der City rund 10 000 Quadratmeter frei. Was mit dem Filetstück in direkter Nähe des Hauptbahnhofs passieren soll, darum ging es in der jüngsten Sitzung des SWT-Aufsichts- und Verwaltungsrats. Nach TV-Informationen ist ein Investor gefunden, mit dem die Stadtwerke das Areal gemeinsam entwickeln wollen. Konkret benennen möchten die Stadtwerke ihren Partner noch nicht. „Aufsichts- und Verwaltungsrat haben allerdings grünes Licht gegeben, unsere diesbezüglichen Pläne voranzutreiben“, sagt SWT-Vorstand Arndt Müller. Vorrangig Flächen für Dienstleistung sollen entstehen. Wohnungen seien nicht ausgeschlossen, stünden allerdings nicht im Fokus. Müller erläutert weiter: „Der Bodenrichtwert liegt bei diesem Gelände so hoch, dass der Bau von Wohnungen nur über einen hohen Verkaufspreis oder hohe Mieten refinanziert werden könnte.“

So seien etwa 4,1 Millionen Euro für die Erschließung des Geländes über neue Straßen und Zuwege dazugekommen. Für 4,7 Millionen Euro bauen die Stadtwerke außerdem eine Halle, in die die Werkstätten des Stadttheaters umziehen sollen. Neuster Plan: Für 6,7 Millionen Euro wird eine weitere Halle errichtet, in dem die Probebühne des Stadttheaters untergebracht werden soll (der TV berichtete).

Der Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier wächst um das benachbarte Ex-Vossloh-Gelände (orange). Foto: Portaflug/SWT

Die Stadt mietet die Hallen von den Stadtwerken an. Für die rund 1800 Quadratmeter große und mit allen notwendigen Maschinen ausgerüstete Werkstatt-Halle, in der zum Beispiel die Kulissen geschreinert werden sollen, zahlt die Stadt rund 84 000 Euro Miete pro Jahr. Wie hoch die jährliche Pacht für die künftige Halle sein wird, in der die Probebühne fürs Stadttheater eingebaut wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass sich die Investitionen der Stadtwerke in den Energie- und Technikpark refinanzieren sollen. „Wir wollen und werden mit dem Gewerbegebiet Geld verdienen“, betont SWT-Vorstand Müller.

Neben den beiden Hallen fürs Theater hat die Stadt auch noch Büroflächen für rund 250 Schreibtischarbeitsplätze im Energie- und Technikpark am Grüneberg angemietet. Genutzt werden diese von den Mitarbeitern des neuen Amts StadtRatum Trier, das entstanden ist aus der Fusion der ehemaligen Ämter StadtGrün, Straßenreinigung und Tiefbau (der TV berichtete). Durch die Verlegung von Arbeitsplätzen und Fuhrpark der Ämter werden an deren bisherigen Standorten Gebäude und Flächen frei, die anders genutzt werden können. Außerdem sind die Stadtwerke als Anstalt des öffentlichen Rechts eine 100-prozentige Tochter der Stadt Trier – die Pacht fließt also in die eigene Gesellschaft, die ihre Gewinne wiederum an die Stadtkasse ausschüttet. „Eine klassische Win-Win-Situation“, sagt SWT-Chef Müller.

Außer den zusätzlichen Erschließungskosten, dem Hallenbau fürs Stadttheater und den aufgestockten Büroarbeitsplätzen hat auch noch der Ankauf weiterer Flächen zu einem Anstieg der Investitionen in den Energie- und Technikpark geführt: „Wir hatten die Gelegenheit, das benachbarte Gelände mit einer Größe von gut 27 000 Quadratmetern zu erwerben“, berichtet SWT-Chef Müller. Bis dato gehörte das Areal der Firma Vossloh Lais, die dort bis zu ihrer Schließung Ende 2019 Weichen für den Schienenverkehr herstellte.

Den Preis für den Kauf des Vossloh-Geländes kann Müller aus vertragsrechtlichen Gründen nicht nennen. Nach TV-Informationen liegt er allerdings bei einem mittleren einstelligen Millionenbetrag.