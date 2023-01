Keine Einsparung : Energiekrise vorbei? Das Freibad Trier-Nord soll dieses Jahr kräftig beheizt werden

Zurzeit laufen im Trierer Nordbad noch die letzten Sanierungsarbeiten. Nach zweijähriger Baupause soll das Bad pünktlich zum üblichen Saisonbeginn am 1. Mai wieder eröffnen – mit aufgeheiztem Badewasser. Foto: Stadtwerke Trier

Trier Laut den Trierer Stadtwerken hat sich die Krise „entspannt“. Das Freibad soll deshalb ab Mai so viel Energie verbrauchen dürfen, dass bisherige Sparmaßnahmen teils verschwindend gering wirken.

Die dicken Rollkragenpullover, die Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe derzeit auch bei offiziellen Terminen trägt, haben auch etwas Demonstratives. Die Strickpullis statt Oberhemd sind äußeres Zeichen dafür, dass auch der erste Bürger der Stadt sich mit der Krise arrangiert: . Wärmer anziehen, weniger heizen. Die Büros von Stadt- und Kreisverwaltung dürfen schließlich nur noch auf maximal 19 Grad aufgewärmt werden. Und wer eine Tätigkeit ausübt, bei der er sich bei Botengänge im Haus durch körperliche Aktivität zwischendurch aufwärmen kann, der darf sein Büro sogar höchstens noch auf 18 Grad heizen.

Auf Freiwilligkeit basieren die Energiesparbemühungen nicht. Vielmehr schreibt die im vergangenen August verabschiedete „Bundesverordnung zur Sicherung der Energieversorgung“ das für den öffentlichen Dienst so vor. Dass sämtliche Baudenkmäler und Weltkulturerbestätten in Trier und anderen Städten bei Dunkelheit nicht mehr angestrahlt werden dürfen – außer an Feiertagen und zu besonderen Anlässen –, gehört auch dazu. 20 Prozent Energie sollen die Kommunen so einsparen.

Extra Nordbad-Sanierung kostet mehr Die Komplettsanierung des Trierer Nordbads kostet laut Stadtwerken insgesamt 7,8 Millionen Euro brutto. In Technik, den neuen Kleinkinderbereich, die neue Rutsche mit eigenem Landebecken und das umgestaltete Hauptbecken mit Edelstahlwanne haben die SWT rund 6 Millionen Euro investiert. Die Sanierung des Funktionsgebäudes und der Vorflächen bezahlt ebenfalls die Stadt direkt. Vor allem wegen „Preissteigerungen durch Ukrainekrieg und Corona-Pandemie“, vorher nicht bekannte Baumängel an der Gebäudesubstanz und hochwertigere Materialien, als zunächst geplant, ist der Preis dafür gestiegen. Und zwar laut Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 1. Februar, von 1,5 Millionen Euro brutto (inklusive Landeszuschuss von 1,1 Millionen Euro) auf 1,94 Millionen Euro brutto – was immerhin einer Steigerung von knapp 450.000 Euro beziehungsweise einem guten Viertel entspricht. Die Mehrkosten muss die Stadt alleine tragen, eine nachträgliche Förderung seitens des Landes aus dem Programm „Soziale Stadt“ sei nicht möglich. Auf das gesamte Sanierungsprojekt gerechnet – also inklusive der Sanierung von Technik und Becken und der neuen Rutschenanlage – liege die Kostensteigerung allerdings nur bei 15 Prozent, teilen die Stadtwerke zudem auf Volksfreund-Nachfrage mit. Aktuell laufen die letzten Sanierungsarbeiten: Der Vorplatz wird gepflastert und verputzt, die Umkleiden in den nächsten Wochen eingebaut und letzte Fliesenlegerarbeiten im Funktionsgebäude erledigt. Die Stadtwerke betreiben das Bad im Auftrag der Stadt, Defizite aus dem Betrieb werden aus der Stadtkasse ausgeglichen.

Am 15. April läuft die Bundesverordnung allerdings aus. Geht es nach den Trierer Stadtwerken, ist dann offenbar auch Schluss mit Energiesparen. Die Wiedereröffnung des von den SWT betriebenen Freibads Trier-Nord ist jedenfalls fest für den 1. Mai eingeplant. Nach zwei Jahren Sanierungspause (siehe Extra) soll das Wasser im Schwimmerbecken dann wieder täglich ab 6 Uhr morgens auf 24 Grad aufgeheizt werden. Genauso, wie vor Sanierung und Energiekrise also.

Nötig für die Wassererwärmung im kalten Mai sind dafür laut Stadtwerken – je nach Witterung – pro Tag rund 6000 Kilowattstunden Energie. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personen-Haushalt benötigt 2000 Kilowattstunden Strom – pro Jahr. Dafür, dass rund ein Dutzend Frühschwimmer sich ab Mai täglich morgens um 6 Uhr in aufgewärmte Fluten unter freiem Himmel stürzen können, geben die Stadtwerke also pro Tag so viel Energie aus, wie drei durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalte im Jahr an Strom verbrauchen.

„Die Lage am Energiemarkt hat sich – unter anderem auch wegen des bisher milden Winters – entspannt“, erklären die Stadtwerke auf Volksfreund-Nachfrage ihre Entscheidung. Deswegen hätten die SWT sich entschlossen, die Eröffnung des Freibads wie in all den Jahren zuvor zum 1. Mai einzuplanen. Sollte es zu diesem Zeitpunkt eine neue Energiesparverordnung „in Bezug auf Freibadheizungen“ geben, werde darauf natürlich entsprechend reagiert, teilt SWT-Pressesprecherin Anne Paris auf Volksfreund-Nachfrage mit.

Die für die Erwärmung der Nordbad-Becken und auch des Wassers in den Duschkabinen notwendige Energie erzeugen die Stadtwerke vor Ort mit einem Blockkraftheizwerk, das mit Bioerdgas betrieben wird. Sobald die Sonne ausreichend Kraft hat, wird die bei der Sanierung auf den neuesten technischen Stand gebrachte Solarthermieanlage dazugeschaltet, über die die Wärme der Sonnenstrahlen an das Badewasser abgegeben wird. Im Mai – und zumindest um 6 Uhr morgens auch an allen anderen Monaten – ist von dieser Wärmegewinnung allerdings noch nicht viel zu erwarten.