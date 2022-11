Betrugsmasche : Enkeltrickbetrügern ein Schnippchen geschlagen – Wie zwei Seniorinnen aus Trier um ihr Geld gebracht werden sollten

Bernd Michels, stellvertretender Vorsitzender des Trierer Seniorenbeirats, freut sich über die druckfrischen Umschläge mit Warnhinweisen, um Enkeltrickbetrügern das Handwerk zu legen. Foto: LH

Trier Kriminelle, die an das Geld von gutgläubigen Senioren kommen wollen, sind längst in der Region Trier aktiv. Zwei dem TV bekannte Betrugsversuche schlugen fehl. In einem „Fünf-vor-Zwölf-Fall“ war es gut, dass es „kurz nach Zwölf“ war: Die Bank hatte Mittagspause.