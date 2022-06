Zum Schutz der Bevölkerung : 55 neue Sirenen für Trier – Warum es schwierig wird, den Zeitplan für die Installierung einzuhalten

Früher sahen Sirenen häufig aus wie Ufos, dann wie übereinander gesetzte Megafone. Wie die modernen Digital-Sirenen aussehen werden, die die Stadt Trier anschaffen will, ist noch unbekannt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Noch in diesem Jahr will die Stadt Trier elf neue Sirenen an Masten oder auf Hausdächern in der Stadt installieren. In den nächsten beiden Jahren sollen 44 weitere Alarm-Sirenen dazu kommen. Doch woher nehmen? Nach dem Jahrhunderthochwasser und der neuen Angst vor einem Krieg ist der Markt leergefegt.