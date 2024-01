Rollender Protest Erneute Demo im Feierabendverkehr: Das erwartet die Trierer am Freitag

Nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier sieht der Ablauf der Demonstration folgendermaßen aus. Vom Sammelpunkt auf dem Parkplatz in den Moselauen aus fahren die Fahrzeuge im Konvoi über die Konrad-Adenauer-Brücke Richtung City. Von dort aus geht es am Ufer entlang über die Ausoniusstraße Richtung Porta-Nigra. Der weitere Weg verläuft über Christophstraße und Weimarer Allee Richtung Kaiserstraße. Von dort aus geht es dann wieder zurück ans Moselufer. Bis 19 Uhr sollen die Fahrzeuge wieder in den Moselauen ankommen.