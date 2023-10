Auch für Veganer Zimtschnecken-Fans, aufgepasst! Das Cinnamood in Trier eröffnet

Zimtschnecken-Fans dürfen sich freuen: Das Kölner Franchise-Unternehmen Cinnamood expandiert nach Trier. Am Samstag, 14. Oktober, öffnet die neue Filiale in der Trierer Simeonstraße um 12 Uhr. Schon seit gut einer Woche geöffnet ist ein Cinnamood-Laden in Luxemburg – dort mussten die Menschen zur Eröffnung, aber auch in den Tagen danach noch Schlange stehen, um die begehrten, aber auch nicht ganz günstigen Zimtschnecken zu bekommen.