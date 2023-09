Analyse Erste Arbeiten an der Treviris-Passage: Beinahe gut, aber hauptsächlich schlecht

Es hat sich wirklich was getan an der Treviris-Passage in Trier. Am Samstag rückte ein Kran an, um das Gebäude sichtbar zu verändern. Ganz unerwartet ging es den großen Werbetafeln, die zuvor für die Passage geworben haben, an den Kragen. Denn inzwischen weiß jeder, dass nach der bitter nötigen Umgestaltung des Gebäudes kein großes Einkaufserlebnis im Inneren mehr geplant ist.