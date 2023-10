24 Stunden offen OnPoint: Triers erster E-Kiosk in der Saarstraße eröffnet – Was und wer dahintersteckt

Trier · In der Saarstraße ist der erste E-Kiosk in Trier entstanden. Dort können Kunden rund um die Uhr Zigaretten, Getränke, Süßigkeiten, Hygieneartikel & Co. kaufen. Wir schauen uns an, wie das Ganze funktioniert und was Inhaber Kai Schmieder noch für die Zukunft plant.

23.10.2023, 06:29 Uhr

In Triers erstem E-Kiosk, dem „OnPoint", können seit Kurzem Getränke, Snacks und Zigaretten 24 Stunden am Tag erworben werden. In Zukunft will Inhaber Kai Schmieder das Angebot weiter ausbauen. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid

Es ist ein klassisches Problem, das jeder kennt. Man hat spät am Tag noch Hunger oder Durst und stellt fest, dass alle Geschäfte bereits geschlossen sind. Bis jetzt ein scheinbar unlösbares Problem. Doch dem will sich Kai Schmieder mit seinem E-Kiosk entgegenstellen.