Katastrophenschutz : Achtung: Am Samstag erster Probealarm der neuen Trierer Sirenen

Der bundesweit einheitliche Alarmton – eine Minute lang in an- und abschwellender Frequenz – ist nicht gesetzlich geschützt. Die Deutsche Bahn nutzt in vielen Brandmeldeanlagen ihrer Werke den gleichen Ton.

Die weit hörbare Alarmanlage des DB Regio Werks in Trier-Kürenz hat in den vergangenen Wochen zweimal ausgelöst, was zu Verwirrung und Aufregung bei Anwohnern geführt hat.

Die Stadt hat mit der Bahn Gespräche aufgenommen, um Abhilfe zu schaffen. Auf Volksfreund-Anfrage hat eine Sprecherin der Bahn nun bestätigt, dass aktuell geprüft werde, den Sirenenton des DB-Regio-Werks in Trier-Kürenz umzustellen. Das Trierer Beispiel soll bundesweit Schule machen: „Wir werden den Fall zum Anlass nehmen, um das Thema Sirenentöne in unseren Werken generell zu betrachten“, bestätigt die Bahn-Sprecherin. Laut dem Trierer Feuerwehrchef Andreas Kirchartz nutzen bundesweit sehr viele Bahn-Werke den selben Alarmton, mit dem auch die neuen städtischen Sirenen vor akuter Gefahr warnen.

Während in der Stadt Trier das Sirenennetz ganz neu aufgebaut wird, gibt es in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Trier-Saarburg noch alte Sirenen, teilweise noch aus der Zeit des Kalten Kriegs. Je nach Windrichtung sind diese Sirenen, etwa bei Probealarmen aber auch bei Einsätzen der Feuerwehr, bis ins Stadtgebiet zu hören – etwa die Sirenenanlagen in Trierweiler und Sirzenich.