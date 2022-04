Trier : Erster verkaufsoffener Sonntag im Jahr lud zum Bummeln und Shoppen ein - vielfach auch ohne Maske (Fotos)

Foto: Andreas Sommer 23 Bilder Verkaufsoffener Sonntag in Trier - So viel war in der Innenstadt los

Trier Der verkaufsoffene Sonntag lockte mit unmaskiertem Einkaufsspaß viele in die Trierer Innenstadt. Wie waren die Erwartungen des Handels und was sagen die Besucher zum ersten Shopping-Erlebnis im Jahr?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Wenn die Masken wieder fallen, dann macht Shopping doppelt Spaß. So, oder so ähnlich haben es sich sicher viele Besucher gedacht, die am verkaufsoffenen Sonntag in die Trierer Innenstadt kamen. Denn nach den neuen Corona-Vorschriften durfte ab dem 3. April wieder ohne die inzwischen fast zur Normalität gewordene Mund-Nase-Bedeckung in vielen Läden des Einzelhandels eingekauft werden.

Was sagen die Trierer zum Shoppen ohne Maskenpflicht?

Auch Laura Hub aus Trier kam zum Shoppen in die Innenstadt. Die Triererin war schon früh in der Trier-Galerie und wartete, dass sich die Tore der Geschäfte öffneten: „Ohne Maske einkaufen zu gehen, ist nach zweijährigem Maskenzwang noch recht ungewohnt und auch ein wenig beängstigend. Ich bin auch noch unentschlossen, ob ich sie weiterhin tragen soll. Da, wo ich von vielen Menschen umgeben bin, fühle ich mich mit Maske doch noch sicherer. Wenn man Abstände einhalten kann, ist es allerdings auch schön, die Maske beim Shoppen wegzulassen. Ich bin heute in die Stadt gekommen, weil ich tatsächlich noch einige Dinge auf meiner Shopping-Liste habe, wozu ich in der Woche zeitlich nicht komme. Daher ist ein verkaufsoffener Sonntag schon sehr angenehm“.

Rund 300 Händler beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonntag. Die Palette der angebotenen Waren reichte dann auch von Damen- und Herrenbekleidung über Kosmetika bis hin zu Dekorations- und Einrichtungsartikeln. Auch wenn die Temperaturen in diesen Tagen noch keine großen Sprünge machen, so freut man sich im Modehaus Marx doch schon darüber, den Kunden die neue Frühlingsmode zu präsentieren. „Die letzten beiden Jahre waren coronabedingt für den Einzelhandel sehr schwierig“, so Karin Kaltenkirchen vom Modehaus Marx. „ Wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019, aber dennoch auf einem guten Weg und freuen uns über jede positive Entwicklung“.

Womit der verkaufsoffene Sonntag die Kunden in Trier anlockte

Der Einzelhandel lud von 13.00 bis 18.00 Uhr mit frühlingshaften Sonderverkäufen, Rabattaktionen und Angeboten zum Bummeln und Shoppen ein. Trotz oder sogar wegen des wechselhaften Aprilwetters beteiligten sich zahlreiche Besucher am ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Denn fielen am Vortag noch Schneeflocken vom Himmel, so schien pünktlich ab Sonntag Mittag sogar zeitweise die Sonne und verbreitete einen Hauch von Frühling in der Stadt.

Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier zieht denn auch eine positive Bilanz: „Die Besucherfrequenz in der Stadt ist gut. Das Wetter spielt mit und viele Kunden sind in guter Kauflaune. Dass die Maskenpflicht nun nach zwei Jahren fällt, ist für viele Mitarbeiter im Trierer Einzelhandel sehr entlastend. Für sie bedeutet das teilweise wieder ein deutlich freieres arbeiten.“