Brotbrand und English Buttertoast Neue Bäckerei im Hornbach-Baumarkt – Was die Kunden in Euren erwartet

Euren · Das Café Valerius hat nach wenigen Monaten seine Filiale im Hornbach-Baumarkt in Trier-Euren geschlossen. Jetzt will sich die Bäckerei Dietz dauerhaft dort ansiedeln. Was der Betreiber sich vom neuen Standort verspricht und wie das Angebot aussieht.

25.09.2024 , 06:19 Uhr

Die Traditions-Bäckerei Dietz kündigt für Freitag, 27. September, ihren ersten Verkaufstag im Eingangsbereich des Baumarkts an. Foto: TV/Elke Specht

Von Elke Specht