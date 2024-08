Eisenbahnstraße wird erneuert Baustart unter erschwerten Bedingungen in Euren

Um die Erreichbarkeit des Stadtteils zu erhöhen, wird die Eisenbahnstraße während der Erneuerungsarbeiten nicht komplett gesperrt. Es wird laut Stadtverwaltung immer halbseitig gebaut, „sodass der Verkehr einspurig in Richtung Luxemburger Straße fließen kann“. Wer aus Richtung Luxemburg kommend nach Euren will, muss in den kommenden Monaten weiter die Umleitung über die Straße Im Speyer und die Eurener Straße nehmen. Problematisch ist an der Stelle schon seit längerer Zeit, dass Fahrzeuge auf dem Weg nach Euren die Fahrbahnen in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke kreuzen müssen, um in Richtung Euren abbiegen zu können. Inzwischen ist deshalb die Ampelanlage am Messepark im Dauerbetrieb. Sie sorgte im Bedarfsfall bisher nur dafür, dass Busse gefahrlos von der Haltestelle am Messepark aus in Richtung Euren fahren konnten. Nun profitieren davon auch die anderen Verkehrsteilnehmer mit Ziel Euren.