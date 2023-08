Neuer Fachmarkt in Trier-Euren? Auch für den Ex-Real in der Gottbillstraße gibt’s konkrete Pläne

Trier · Nicht nur beim ehemaligen Real-Markt in Kenn tut sich was: Auch der seit November 2021 leer stehende Real-Markt in Trier-Euren hat einen neuen Besitzer. Aus welcher Branche dieser nach Volksfreund-Informationen stammt und was die Sanierung der überalterten Immobilie kostet.

18.08.2023, 12:47 Uhr

Nach dem Aus der Real-Supermärkte in Kenn (September 2021) und Euren (November 2021) entwickelten sich die beiden riesigen leerstehenden Immobilien zu echten Sorgenkindern. Wer übernimmt in Zeiten hoher Inflation, schwieriger Wirtschaftslage und besonders in der Baubranche stark gestiegenen Preisen schon Standorte, in die hohe zweistellige Millionenbeträge investiert werden müssen? Hier geht es zur Bilderstrecke: Großer Leerstand im Trierer Westen: Das Realmarkt-Gelände in Euren