Nachruf : Der gute Mensch von Euren

Trier-Euren Langjähriger Stadtrat und Ortsvorsteher Hans Schmitz kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben.

Er gehörte zu den Bescheidenen und drängte sich nie in den Vordergrund. Dennoch war Hans Schmitz über Jahrzehnte hinweg allgegenwärtig in seinem Stadtteil. Irgendein Scherzbold hat ihn mal als „Eurens Antwort auf Mutter Teresa“ bezeichnet und dabei gar nicht einmal so falsch gelegen.

Seine letzten fünf Monate verbrachte Eurens zweitältester Mann in einem Pflegeheim. Am Tag vor seinem 95. Geburtstag (8. Juli) ist er dort friedlich eingeschlafen, wie es aus Familienkreisen heißt.

Hans Schmitz hinterlässt drei Söhne, fünf Enkel und sechs Urenkel. Die Beisetzung am kommenden Montag erfolgt auf eigenen Wunsch in aller Stille. Der Trauergottesdienst ist am Mittwoch, 20. Juli, 14.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Helena.