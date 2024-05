Herzlichen Glückwunsch Eurenerin wird 100 Jahre alt: „Sie hat uns gelehrt, mit Anmut zu altern“

Im Jahr 1930 wurde Euren eingemeindet, Maria damals in der Volksschule eingeschult. Später arbeitete sie beim RWE in der Hauptbuchhaltung sowie – bis 1984 - in der Bibliothek der Ingenieursschule (heute Hochschule Trier). Im Zweiten Weltkrieg wurde sie als 19-Jährige dienstverpflichtet zum Flieger-Ersatzbataillon XII am Flugplatz Euren. Kurz nach Kriegsende lernte sie ihren Mann kennen – in der Tanzschule. Sie heirateten 1947, bekamen zwei Söhne.