Schausteller : Sommer-Spielpark mit Biergarten ergänzt den Hallenspaß im Kinderland Trampoline in Trier

Schausteller Thomas Thoma und seine Ehefrau Thea, Tochter Gisela Hartmann mit Sohn Julius (links), Sohn Toni (Mitte) und Nico Bätz (rechts) bauen auf dem Außengelände des Trampoline einen Biergarten mit kleinem Spielepark. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Der Betreiber des Trampoline in Trier-Euren versucht, sich in der Corona-Krise zu behaupten. Statt der Kinder-Spielhalle gibts bald einen Sommergarten auf dem Außengelände – auch für Erwachsene. Am Samstag, 1. August, soll es losgehen.

Thomas Thoma schaut über den frisch gekiesten Vorplatz seines Kinderlands Trampoline im Gewerbegebiet Trier-Euren. Die bunte Achterbahn und das Karussell hinter ihm haben bis vor wenigen Tagen noch in der Halle gestanden. Der Schausteller hat eine schwere Zeit hinter sich. Nun hört man die Schwiegersöhne hämmern und sägen, denn Thomas Team baut sein Außengelände zum bunten Biergarten um.

„Wir hoffen, dass die Trierer unser Sommergarten-Angebot schon am Samstag fleißig annehmen. Ich kämpfe hier im Moment ums wirtschaftliche Überleben, damit wir nicht bankrottgehen und das Trampoline für Trier erhalten können“, sagt der aus dem Moselort Winningen bei Koblenz stammende Thoma. Dieses Wochenende startet der Probelauf. Es gibt in zwei Holzhütten Steak, Wurst, Flieten, Frikadellen und Getränke. Ein Stand mit Crêpe und Schokofrüchten ist auch geplant. Ab Ende nächster Woche soll der Sommergarten unter Sonnenschirmen durchgehend ab 11.30 Uhr öffnen. Wer im Gewerbegebiet arbeitet, kann also hier auch zu Mittag essen oder sich etwas abholen. Weil Thoma am Standort keine Anwohner stört, dürfte er bis 24 Uhr geöffnet haben.

Für einen Euro pro Fahrt können Kinder die Achterbahn und das Karussell nutzen, auch wenn sie nicht ins Trampoline hineingehen wollen. Wer aber die 9 Euro Eintritt bezahlt, kann alle Geräte draußen und drinnen nutzen.

Thoma hatte das Trampoline Trier von Mitte März bis 20. Juni wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Aber auch seit der Wiedereröffnung kämen nur etwa 20 bis 30 Gäste am Tag, obwohl er laut genehmigtem Hygienekonzept bis zu 300 Besucher auf seine knapp 5000 Quadratmeter einlassen darf.

„Die Leute haben Angst, in geschlossene Räume zu gehen“, sagt der 53-Jährige, „dabei haben wir hier Maskenpflicht und Abstände zwischen den Tischen und besetzen auch auf den Spielgeräten nur jeden zweiten Sitz.“ Er lüfte die zehn Meter hohe Halle durch offene Fenster und Türen stetig durch. Kinder, die ab sechs Jahren Masken tragen müssen, gewöhnen sich laut Thoma beim Spielen auch schnell daran.

Bleibt die Besucherzahl so gering, kann der Schausteller seine Kinder-Spielhalle auf Dauer nicht aufrechterhalten, das ist für ihn klar. Die Corona-Krise bedeute für ihn Umsatzeinbußen von fast 90 Prozent. Dabei habe er allein für die Halle laufende Kosten abzubezahlen von monatlich 15 000 Euro. Vorerst habe ihm seine Bank ermöglicht, die Raten auszusetzen.

Der vierfache Familienvater hat 2013 mehr als zwei Millionen Euro in die Kinder-Spielhalle investiert und sie unter anderem komplett saniert (der TV berichtete). Thomas selbständige Tochter Gisela Hartmann erzählt, dass sie als Unternehmerin praktisch keine Unterstützung bekommt. Die 28-Jährige wohnt mit Partner und Sohn Julius in einem Wohnwagen. Ihr Freund hat in der Corona-Krise einen Job als LKW-Fahrer gefunden. Das hat Thoma auch schon versucht, aber mit 53-Jahren sei es derzeit besonders schwer, Arbeit zu finden. Die Sorge habe ihn Schlaf und Körpergewicht gekostet – und auch sein Auto habe er schon verkauft.

Thoma findet die Idee der Stadt gut, Schaustellern Standplätze in der Innenstadt anzubieten. Er fordert aber auch von Bund und Land: „Schausteller brauchen eine staatliche Unterstützung.“

Thoma hat vor sechs Wochen bei der Stadt beantragt, sein Außengelände als Biergarten umnutzen zu dürfen, aufgrund seiner bedrohten Existenz in der Corona-Krise. Eines der vier zuständigen Ämter habe dann zunächst gesagt, er dürfe sein Gelände nur als Parkplatz und nicht zu anderem Zweck nutzen. Daraufhin schrieb Thoma eine E-Mail an Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der sich innerhalb weniger Stunden bei ihm zurückgemeldet und ihm geholfen habe.

Info Wie Baden-Württemberg Schausteller unterstützt Das Land Baden-Württemberg hat am Dienstag, 28. Juli, beschlossen, seine Schausteller und Marktkaufleute mit rund 47,2 Millionen Euro finanziell zu unterstützen. Schausteller hatten zuvor lautstark Lockerungen für ihre Branche verlangt und waren in einer Demonstration mit 800 Fahrzeugen vom Festplatz am Cannstatter Wasen in die Stuttgarter Innenstadt gezogen (Quelle: Rhein-Neckar-Zeitung). Thomas Thoma fordert: „Auch Rheinland-Pfalz müsste allen seinen Schaustellern helfen.“

Thoma betont, dass sein Sommergarten keine große Party werden soll. Jeder müsse sich an die Corona-Regeln halten.