FOTO: TV / Lambrecht, Jana FOTO: TV / Lambrecht, Jana

Bei der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai gibt es in Trier eine wichtige Neuerung: Erstmals wird das Wahlbüro als zentrale Anlaufstelle in der Europahalle am Viehmarktplatz eingerichtet, weil der Rathaussaal im Rathaus-Hauptgebäude am Augustinerhof ­dafür nicht mehr zur Verfügung steht. red