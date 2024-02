Leerstand in der Simeonstraße Ex-Karstadt in Trier: Fehlt dem Berliner Investor das Geld?

Trier · Das Berliner Immobilienunternehmen Caprate will das leerstehende Karstadt-Gebäude in der Trierer Simeonstraße kaufen. In trockenen Tüchern scheint die Sache allerdings noch nicht zu sein.

05.02.2024 , 06:14 Uhr

Steht seit Oktober 2020 leer: Das Karstadt-Gebäude in der Trierer Fußgängerzone. Foto: Roland Morgen

Es klang toll, was Peter Schunk Mitte November beim Volksfreund-Forum zur Zukunft der Trierer Innenstadt im Foyer des Stadttheaters zu erzählen hatte: „Wir müssen einfach wieder bezahlbaren Wohnraum in die Innenstädte holen. Das gibt Lebensqualität. Handel ist ganz wichtig, aber ich glaube, wir müssen einfach wieder zurückkommen zu dem, wie es früher war. Da gab es unten ein Ladenlokal, dann eine Praxis und drüber waren Wohnungen.“