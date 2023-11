Deutsche Glühweinkönigin gekürt Krass, die Kreß: Jetzt regiert sie den Trierer Weihnachtsmarkt

Es kommt, wie es wohl kommen musste. Vor Jahresfrist stand Louisa Kreß als amtierende Trierer Weinkönigin bei der offiziellen Eröffnungsfeier des Weihnachtsmarktes auf der Domfreihof-Bühne. Auf die Kür einer Deutschen Glühweinkönigin hatten die Weihnachtsmarkt-Macher nach all den Corona-Wirren verzichtet: „2023 werden wir wieder eine präsentieren“, kündigte Pressesprecher Thomas Vatheuer damals an. Und Oberbürgermeister Wolfram Leibe und nicht wenige Zuschauer meinten: Warum denn eine per Wettbewerb suchen? Das könnte doch die Louisa machen!