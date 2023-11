Neuer Vorschlag für Jugendkulturzentrum Zieht das Exhaus um nach Trier-West?

Erst vor wenigen Tagen war die Ampel-Koalition im Trierer Stadtrat der Trierer Skaterszene zur Seite gesprungen: Die BMXler, Skateboard- und Roller-Fahrer sollten die feste Zusage erhalten, weitere zwei Jahre in der alten Supermarkthalle in Trier-West bleiben zu dürfen, erklärten Grüne, SPD und FDP in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Zeit bis Ende 2025 solle genutzt werden, um ein „tragfähiges Zukunftskonzept für das nicht mehr aus Trier wegzudenkende Angebot zu erarbeiten“, teilte SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Teuber weiter mit – explizit ohne sich dabei für alle Zeiten auf den Standort in Trier-West festzulegen.