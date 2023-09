Verkehrswende Klimastadt Trier: 50 Radler, viele Vorschläge

Parkplätze – immer wieder sind es die Parkplätze. Der Volksfreund solle doch bitte „den möglichen Wegfall vereinzelter Parkplätze nicht zuvorderst thematisieren“, regt der Mitarbeiter einer der Verkehrsplaner an, die an Vorschlägen arbeiten, wie in Trier mehr Autofahrer zum Umstieg aufs Fahrrad bewegt werden könnten. Die „politische Lage“ sei schließlich so, dass dann wieder nur über Parkplätze diskutiert werde – und dadurch die vielen kleinen Maßnahmen ausgebremst würden, die auch schon helfen könnten, das Radwegenetz und damit das Stadtklima zu verbessern.