Hoher Zuschuss Fahrradgarage an der Porta Nigra kann gebaut werden

Der Dornröschenschlaf der Fahrradgarage in der ehemaligen Unterführung an der Porta Nigra wird bald beendet. Die Stadt Trier, konkret ihr Projektpartner Stadtwerke Trier (SWT), erhält dafür einen Förderbescheid des Bundesverkehrsministeriums in Höhe von 485.000 Euro. Das hat das Ministerium mitgeteilt.