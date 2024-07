Nach 17 Jahren Radladen Heidemann zieht um: Was eine Unternehmerfamilie aus Trier damit zu tun hat

Trier · Es tut sich was in der Trierer Saarstraße: Der alt-eingesessene Fahrradladen Heidemann verlässt seinen Standort. Die Betreiber haben ein neues Zuhause ganz in der Nähe gefunden – und das ist nicht die einzige Veränderung, die dort im Viertel bald ansteht.

19.07.2024 , 12:45 Uhr

Ab August der neue Standort des Fahrradladens Heidemann: der Parkplatz von Bioladen und Bastelstube an der Saarstraße. Foto: TV/Marek Fritzen