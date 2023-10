Neue Gerichte und Überraschungen Vom Foodtruck zum Restaurant – Was der Falafel Babo an seinem neuen Standort in Trier-Nord bietet

Trier-Nord · Gestartet mit einem Foodtruck hat der Falafel Babo nun sein eigenes Restaurant im Maarviertel in Trier-Nord. Wie es dort aussieht, was die Speisekarte verspricht und was in Zukunft noch geplant ist.

10.10.2023, 07:04 Uhr

Der Falafel Babo ist in Trier bereits als Foodtruck bekannt. Am Samstag hat Besitzer Soubhi Abo Alhoul nun das neue Restaurant des Falafel Babo im Maarviertel eröffnet. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid

Soubhi Abo Alhoul ist zufrieden: „Wir sind froh, dass alles mit dem Umzug funktioniert hat und freuen uns, dass es endlich losgeht.“ Am Samstag hat der Besitzer des Falafel Babo, der sich als Foodtruck am St.-Barbara-Ufer bereits einen Namen gemacht hat, sein erstes eigenes Restaurant im Maarviertel eröffnet. Der Name Falafel Babo bleibt. Doch ansonsten wird es einige Änderungen geben, wie Abo Alhoul erklärt.