Ein Platz fürs neue Weltkulturerbe Nach dem Wein- auch ein Viezstand in Trier? „Prima Idee!“

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, da galt Viez in Trier als „Arme-Leute-Getränk“. Selbst bei Einheimischen. Zugezogenen war entsprechend schwer zu vermitteln, warum 0,4 Liter des herben Apfelweins gerade mal 1,20 DM kosteten, während für die selbe Menge Bier mindestens das Doppelte zu berappen war. So billig? Das weckte Misstrauen. Da kann Viez doch nix taugen, so das Vorurteil.