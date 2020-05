Kostenpflichtiger Inhalt: Autoverkehr : Trierer FDP will Pause für die Parkgebühren

Geht es nach der FDP, werden die Trierer Parkscheinautomaten und Parkuhren vorübergehende stillgelegt. Mit dem Gratis-Parken-Angebot sollen mehr Gäste in die Stadt gelockt werden. Foto: Roland Morgen

Trier Mit Gratis-Autostellplätzen wollen die Liberalen Kunden anlocken und den Trierer Einzelhandel nach dem Corona-Dornröschenschlaf in Schwung bringen. Kann das funktionieren? Die Stadt würde die Sache jedenfalls viel Geld kosten.

Auf den Tischen der Restaurants und Cafés in der Trierer Innenstadt stehen die Speise- und Getränkekarten parat. Nebendran stehen sich die Kellner die Beine in den Bauch. Denn das Gros der Gäste bleibt nach der Corona-Zwangsschließungen immer noch aus. Auch in den Bekleidungsgeschäften und Kaufhäusern ist lange nicht so viel los, wie sich die Händler es sich erhofft haben durch die Wiedereröffnung.

Um mehr Kunden in die Stadt zu locken, hat die Trierer FDP eine Idee: Die Stadtverwaltung soll ab sofort und bis Ende September Autofahrern die Parkgebühr auf den öffentlichen Stellplätzen der Innenstadt erlassen. Parkuhren und Ticketautomaten werden stillgelegt. Für Menschen „vor allem auch aus dem Umland von Trier“ soll so der Besuch der Innenstadt, ihrer Geschäfte und Restaurants „ein Stück attraktiver“ gemacht werden, erklärt Triers FDP-Chef Tobias Schneider.

Die städtischen Parkgebühren für eine Zeit gleich ganz abschaffen – soweit reichen bislang selbst die Forderungen des Händlerrings City-Initiative Trier nicht. Die CIT hatte Anfang April in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung lediglich angeregt, die angedachte Erhöhung der Parkgebühren zum Januar 2021 erst mal auf Eis zu legen, damit Trier nach seinem Corona-Dornröschenschlaf möglichst schnell zu alter Stärke zurückfinden könne. Außerdem müsse über vergünstigte Park-and-Ride-Angebote und Sondertickets für den Bus- und Bahnverkehr nachgedacht werden, heißt es in dem Schreiben der Einzelhändler und Gastronomen ans Rathaus.

Dass der Parkgebühren-Erlass nur ein Baustein von vielen Maßnahmen sein könne, um Trier als Einkaufsstadt wieder voranzubringen, räumt auch FDP-Chef Schneider ein. „Aber jetzt einen kostenlosen Bus- oder Park-and-Ride-Service anzubieten, würde das Ziel verfehlen. Aus Angst vor Ansteckung wollen sich die Menschen zurzeit noch nicht in öffentliche Verkehrsmittel setzen, von denen sie vorab nicht wissen können, wie voll sie sind“, sagt Schneider.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Symbolpolitik aus der Vergangenheit

Parken auf den öffentlichen Parkplätzen unter freiem Himmel kostet in Trier 1,80 Euro pro Stunde. Je nach Gebiet beläuft sich die Höchstparkzeit auf 30 Minuten bis zu einer Stunde. Diese maximale Parkdauer will die FDP auch beim Gratis-Parken beibehalten. Denn ansonsten würden die Stellplätze wohl umgehend und von morgens bis abends von Menschen besetzt, die in der Innenstadt arbeiten und sonst per Bus oder zu Fuß in die City kommen.

Die Höchstparkdauer ist allerdings trotzdem so was wie der Pferdefuß des Parkgebührenerlasses: Denn wie viel Geld können die potenziell zusätzlich angelockten Kunden binnen einer Stunde oder gar nur einer halben Stunde überhaupt in der Stadt ausgeben? „Naja, bislang müssen Kunden, die auf diesen Parkplätzen parken, ja auch nach dieser Zeit zurück, um einen neuen Parkschein zu ziehen oder Geld in die Parkuhr nachzuwerfen“, sagt Schneider. Das ist richtig, berücksichtigt aber einen Aspekt nicht: Während man nach Ablauf der Parkdauer ein Ticket neu ziehen oder die Parkuhr weiter füttern kann, fällt diese Verlängerungsmöglichkeit aus, wenn keine Parkgebühren erhoben werden. Das Auto müsste nach Ablauf der Höchstparkzeit bewegt werden, damit kein Knöllchen vom Ordnungsamt droht.

Und zumindest für die 125 Parkplätze auf dem großen Augustinerhof am Stadttheater gelten ebenfalls andere Bedingungen. Denn dort können Parkgebühren per Handy gezahlt – und aus der Ferne nachgelöst werden. Niemand, der gerade gemütlich in einem der Trierer Cafés sitzt oder gerade neue Schuhe anprobiert, muss bislang also nach einer Stunde zurück zum Augustinerhof laufen, weil sein Parkticket abgelaufen ist.

Das eigentliche Problem ist ohnehin grundsätzlicher: Wird die Ersparnis von 1,80 Euro tatsächlich dazu führen, dass plötzlich die Kunden wieder nach Trier strömen? Selbst FDP-Chef Schneider glaubt das nicht wirklich: „Es geht uns daher auch viel mehr um ein positives Signal, dass Trier seine Kunden willkommen heißt“, räumt Schneider ein. „Es wäre ein kurzfristiger, einfacher Schritt, den Menschen die Fahrt nach Trier schmackhaft zu machen.“

Insgesamt bewirtschaftet die Stadtverwaltung rund 3100 Auto-Stellplätze. Etwa 1,4 Millionen Euro spülen die Parkgebühren pro Jahr in die Stadtkasse. Bei einem Gebührenverzicht von Juni bis Ende September wären es rein rechnerisch rund 460 000 Euro, die im städtischen Haushalt fehlen würden. Selbst, wenn man eine kräftige Corona-Delle einrechnet, weil auch weiterhin insgesamt weniger Kunden nach Trier kommen werden, bliebe es bei einem höheren sechsstelligen Minus.