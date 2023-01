Fangzaun stoppt Gesteinslawine : Nach Felsrutsch in Trier-Pallien – Was ein Experte als Ursache vermutet

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Felsrutsch an der Bonner Straße in Trier: Riesiger Brocken verbiegt Zaun

Trier Felsbrocken mit bis zu vier Metern Kantenlänge sind in der Nacht zum Donnerstag aus der Felswand oberhalb von Trier-Pallien gebrochen. Verletzt wurde niemand. Was über den Sachschaden und die Ursache bislang bekannt ist.

Die rote Felswand, die hinter dem Stadtteil Trier-Pallien in die Höhe ragt, ist so etwas wie ein Wahrzeichen Triers. Der Anblick ist beeindruckend – das Ganze insgesamt aber nicht ungefährlich. Alle paar Jahre brechen Felsstücke aus dem Gestein und schlagen auf den darunter liegenden Grundstücken auf. In der Nacht zum Donnerstag lösten sich dutzende Kubikmeter aus der Wand. Ohne den stabilen Fangzaun entlang der Bonner Straße wären die größten Brocken wohl auf der viel befahrenen Strecke gelandet.

Die Erleichterung darüber, dass niemand verletzt wurde, ist Tobias Reiland am Donnerstagvormittag deutlich anzumerken. „Bei aller Dramatik sind wir natürlich zunächst mal sehr froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und der Zaun funktioniert hat“, sagt der Direktor der Vereinigten Hospitien im Gespräch mit dem Volksfreund. Der Stiftung gehört das Gelände – also die Felswand samt oben wachsendem Baumbestand sowie der Weinberg vom Fuß der Wand bis zur Straße.

Welchen Schaden der Felsrutsch angerichtet hat

Der Schaden im Wingert ist groß: Der Felsrutsch hat eine mehr als 20 Meter breite Furche durch die Lage „Trierer Augenscheiner“ gezogen. „Wir schätzen, dass rund 350 Grauburgunder-Weinstöcke in Mitleidenschaft gezogen sind – die meisten davon dürften nicht mehr zu retten sein“, sagt Reiland.

Am Ende des Weinbergs, nur wenige Meter vor der Bonner Straße, stoppte ein großer Fangzaun die Lawine aus Lehm und Stein. Das Bild ist beeindruckend: Selbst den größten Brocken mit rund vier Metern Kantenlänge hat der hauptsächlich aus einem Netz aus miteinander verbundenen großen Eisenringen bestehende Zaun aufgehalten. Die Ringstruktur verleiht dem Zaun eine gewisse Flexibilität, die die Energie der Gesteinsmassen offenbar aufnehmen und abfedern konnte.

Der rund 600 Meter lange und drei Meter hohe Fangzaun war vor gut zehn Jahren errichtet worden. Das Landesamt für Geologie und Bergbau hatte den Bau empfohlen, nachdem im März 2008 sich – ebenfalls auf Höhe der Weinlage Trierer Augenscheiner – etwa 60 bis 80 Kubikmeter Fels gelöst hatten und teilweise bis auf einen Wirtschaftsweg am Fuß der Böschung gerollt waren.

Zuständig für Bau, Finanzierung und Unterhalt des Steinschlag-Schutzzauns ist der Landesbetrieb Mobilität, der verantwortlich ist für die Verkehrssicherheit der darunter verlaufenden, viel befahrenen Bundesstraße 53.

Lesen Sie auch Sicherheit : Felsen unterhalb des Weisshauses Trier werden gesichert

Zusammen mit Tobias Reiland nahm der LBM den Zaun am Donnerstag in Augenschein. Um den Zaun schnellstmöglich von der Last zu befreien, hatten die Vereinigten Hospitien eine Straßenbaufirma dazu gerufen. „Es ging darum, erstmal die Steine einfach weg vom Zaun in den Weinberg zurückzuschieben“, beschreibt Reiland die Arbeiten. Zumindest augenscheinlich sei der Zaun so gut wie unbeschädigt geblieben. In den nächsten Tagen sollen sich nun Geologen die Sache genauer anschauen – insbesondere, um die Ursache für den Felssturz zu finden und festzustellen, ob weiter akute Gefahr besteht.

Laut Tobias Reiland ist das Gestein nicht an der oberen Kante der Felswand abgebrochen, sondern hat sich wenige Meter oberhalb des Bodens aus der Wand gelöst. „Zumindest nach unserer ersten Einschätzung muss das so gewesen sein – sonst würde man wohl schließlich sowas wie eine Schneise im Bewuchs der Felswand sehen“, erläutert Reiland.

Selbstverständlich werde aber auch das Areal auf der Krone der Felswand untersucht, um sicherzustellen, dass auf den dortigen Wegen keine Abrutschgefahr besteht. Gesicherte Erkenntnisse sollen die nächsten Tage und Wochen bringen. „Bis dahin bleibt das durch den Zaun ja ohnehin nicht zugängliche Areal natürlich erstmal abgesperrt und darf nicht betreten werden“, sagt Reiland.

Routinemäßig werde die Felswand nicht regelmäßig fachlich begutachtet, sagt Reiland. „Aber zusammen mit unseren Förstern haben wir den Hang natürlich immer im Blick, um mögliche Veränderungen zu bemerken.“

Was ein Experte als Ursache für den Felsrutsch in Trier-Pallien vermutet

Professor Georg Wieber vom Landesamt für Geologie und Bergbau erklärt dazu auf Volksfreund-Nachfrage: „Die Ursache für die immer wiederkehrenden Steinschläge ist in der starken Auflockerung und der Verwitterung der Sandsteine zu sehen.“ Weichere Tonstein-Lagen im Gestein würden schneller verwittern, wodurch Überhänge in der übrigen Felswand stehen blieben. „Die darüber liegenden Sandsteine sind dann absturzgefährdet“, erklärt Wieber. Als Auslöser für den Felsrutsch in der Nacht auf Donnerstag vermutet der Professor allerdings die „winterliche Witterung mit Frost-Tauchwechsel – die sogenannte Frostsprengung“.