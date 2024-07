Ein Malbuch, das wahre Schönheit zeigt #echtschön: Trierer Verein mit Kreativ-Workshop für Jugendliche

„Das Thema Schönheitsideale ist immer aktuell, denn Schönheitsideale sind ständig im Wandel, sie kommen und gehen“, sagt Franziska Wonnebauer, Leiterin des Vereins „Krass“ in Trier. Laut ihr werden viele junge Menschen in den sozialen Medien ständig mit idealisierten Körperbildern von Influencerinnen, Influencern und Models konfrontiert. „Durch diese unrealistischen Schönheitsideale geraten viele unter Druck, auch so aussehen zu müssen“, sagt Wonnebauer. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung geben 53 Prozent der Jugendlichen an, wegen der sozialen Netzwerke schon einmal etwas an ihrem Aussehen verändert zu haben.