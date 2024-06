10 Kilogramm Amphetamin In Trier festgenommene Dealer: Wer die Männer sind und wie es weitergeht

Seit April hatte die Trierer Polizei die drei Männer im Visier. In der Nacht zum vergangenen Samstag griffen die Ermittler zu. Vorgeworfen wird dem Trio „gewerbsmäßiger Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“ vorgeworfen. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat.