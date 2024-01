Musikfestival Zwei Tage Festival in der Tufa: Harte Klänge und harte Typen

In der Tufa gab es ordentlich was auf die Ohren: Am Freitag und Samstag traten insgesamt 29 Bands auf, die das Publikum begeisterten. Musikalisch bewegte sich das Festival zwischen Grindcore, Thrash-Metal und (Hardcore)-Punk. Das Genre Grindcore, dem das Festival seinen Namen verdankt, zeichnet sich vor allem durch eine für die Rockmusik klassische Besetzung mit Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass aus. Der Gesang ist dabei oft bis zur Unverständlichkeit verfremdet und gleicht einem Geschrei. „Den Grindcore gibt es in vielen Varianten. Im Allgemeinen ist es eine extrem schnelle Art, Punk zu spielen und dazu zu schreien. Und das alles auf der Bühne dann so intensiv wie möglich“, fasst Mario Zumpe die Besonderheiten der Musikrichtung zusammen. Er und Kollege Daniel Dohm sind die Macher des Festivals, das bereits seit 2013 an unterschiedenen Orten stattfindet.