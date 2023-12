Zum Jahreswechsel 2023/2024 Feuerwerk abbrennen: Das müssen Sie an Silvester in Trier beachten

Deswegen: Böllerverbot auf dem Hauptmarkt. Das galt auch im letzten Jahr schon. Trotzdem wurde eine Frau zum Jahreswechsel 2022/2023 in unmittelbarer Nähe von einem Böller im Gesicht getroffen und musste medizinisch versorgt werden. Außerdem erregte ein Vorfall in der Simeonstraße Aufsehen, wo ein Mann eine Silvesterrakete in Richtung einer Gruppe von Menschen abgeschossen haben soll. Szenen wie an Silvester 2019 wiederholten sich aber glücklicherweise nicht.