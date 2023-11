Drei Mehrfamilienhäuser Hochwertig und trotzdem bezahlbar – wie das bei 60 Mietwohnungen in Trier-Feyen klappt

Das erste von drei neuen Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Castelnau II ist bereits bezogen. Fototapeten mit Waldmotiven und Kunststoff-Fliegenpilze an den Treppenhauswänden weisen den Bewohnern der 20 Wohnungen in dem Gebäude mit höchster Energieeffizienz den Weg in ihr neues Domizil.