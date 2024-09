Neubaugebiet in Filsch Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser in Trier – aber kann sich das noch jemand leisten?

Trier · Seit knapp einem Jahr besteht Baurecht – und trotzdem ist vom geplanten Neubaugebiet in Trier-Filsch noch nichts zu sehen. Ist die Nachfrage nach Bauplätzen für Einfamilienhäuser in Trier überhaupt noch so groß, wie in der Vergangenheit stets postuliert?

27.09.2024 , 15:10 Uhr

Hoch über den Dächern von Trier sollen am Filscher Schellberg 20 bis 25 neue Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut werden – sofern sich zahlungskräftige Interessenten finden. Foto: Christiane Wolff