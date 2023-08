1050 Jahre Der älteste Trierer Höhenstadtteil feiert Jubiläum – und hat eine große Aufgabe zu bewältigen

Im kleinen Trierer Ortsbezirk Filsch laufen die Planungen zu den anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten auf Hochtouren. Denn der Ort hoch über Trier feiert sein 1050-jähriges Bestehen. Im Jahr 973 wurde Filsch das erste Mal erwähnt. In einer Urkunde bestätigte der Trierer Erzbischof Theoderich der damaligen Benediktinerabtei St. Maria ad Martyres im heutigen Trier-Nord die Schenkung seines erworbenen Grundbesitzes in Filsch. Dieser Grundbesitz bestand aus einem Herrenhof mit Land und Wald sowie sechs Bauerngütern. In der Urkunde war erstmalig vom Hof Filsch die Rede. Damit ist Filsch der älteste Höhenstadtteil Triers und gehört zudem zu den ältesten Ortschaften in der Umgebung. Auch wenn diese urkundliche Überlieferung von 973 das älteste gesicherte Zeugnis ist, liegen die Ursprünge des Ortes vermutlich noch weiter zurück. Denn innerhalb seiner Gemarkung wurden mehrere vor- und frühgeschichtliche Fundstellen, wie beispielsweise römischer Bauschutt, nachgewiesen.